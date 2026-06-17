«Ъ»: В отношении экс-губернатора Челябинской области Дубровского возбудили дело

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о получении взятки. Об этом в среду, 17 июня, сообщает «Ъ-Южный Урал» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.