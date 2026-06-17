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Поджигателя дома с детьми под Красноярском признали душевнобольным 20 лет назад

Следователи рассказали подробности о многодетном отце, которого накануне арестовали в Красноярском крае за поджог дома, где находились четверо несовершеннолетних. Около двух десятилетий назад мужчину уже судили за убийство.

Источник: Российская газета

Следователи рассказали подробности о многодетном отце, которого накануне арестовали в Красноярском крае за поджог дома, где находились четверо несовершеннолетних. Около двух десятилетий назад мужчину уже судили за убийство.

16 июня в СК рассказали, что установлена причина пожара, уничтожившего минувшей весной деревянный дом в деревне Новая Сокса Назаровского округа. Четверых детей 5−10 лет, находившихся в доме, спас сосед. Как выяснилось, строение поджег отец малышей, решивший лишить их жизни после ссоры с женой.

Мужчину задержали и взяли под стражу. Следователи предъявили ему обвинение в покушении на убийство четверых детей.

Как рассказали «РГ» в региональном главке Следственного комитета, больше 20 лет назад фигуранта уже судили за тяжкое преступление. В 2005 году он убил человека.

Тогда психолого-психиатрическая экспертиза признала преступника душевнобольным, и его направили на принудительное лечение. Дальнейшую судьбу многодетного отца решит суд. Речь снова может идти о мерах медицинского характера.