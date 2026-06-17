Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России на треть сократилось число киберпреступлений

В период с января по май 2026 года в России было зафиксировано на 31,2% меньше IT-преступлений, чем за аналогичный отрезок 2025 года.

В период с января по май 2026 года в России было зафиксировано на 31,2% меньше IT-преступлений, чем за аналогичный отрезок 2025 года. Такие данные приводятся в статистической сводке Министерства внутренних дел РФ.

В пресс-службе ведомства уточнили: «Число правонарушений, связанных с применением информационно-телекоммуникационных технологий либо совершенных в области компьютерной информации, сократилось на 31,2% по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года».

Кроме того, в МВД отметили, что количество противоправных действий в сфере компьютерной информации уменьшилось на 38,7%. Показатель дистанционных хищений снизился на 17,8%, а число мошенничеств с использованием IT-технологий стало меньше на 26,4%.

Российский комплекс для борьбы со Starlink показал высокую эффективность.

Узнать больше по теме
Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
Читать дальше