В России на треть сократилось число киберпреступлений

В период с января по май 2026 года в России было зафиксировано на 31,2% меньше IT-преступлений, чем за аналогичный отрезок 2025 года. Такие данные приводятся в статистической сводке Министерства внутренних дел РФ.
В пресс-службе ведомства уточнили: «Число правонарушений, связанных с применением информационно-телекоммуникационных технологий либо совершенных в области компьютерной информации, сократилось на 31,2% по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года».
Кроме того, в МВД отметили, что количество противоправных действий в сфере компьютерной информации уменьшилось на 38,7%. Показатель дистанционных хищений снизился на 17,8%, а число мошенничеств с использованием IT-технологий стало меньше на 26,4%.
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