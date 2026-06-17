ФСБ задержала на Кубани пособника спецслужб Украины, готовившего подрыв военного

Как следует из оперативного видео, опубликованного ФСБ, один из задержанных, действовавший в Краснодарском крае, сообщил, что по заданию куратора должен был осуществить подрыв автомобиля военнослужащего. Для выполнения задания он получил координаты тайника с готовым к применению взрывным устройством.