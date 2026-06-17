В Башкирии бдительный таксист спас пенсионерку от мошенников

Во время разговора Азамат выяснил, что женщина поверила мошенникам. Злоумышленники позвонили ей на домашний телефон: сначала «внучка» сообщила о ДТП, а затем «следователь» потребовал 180 тысяч рублей для спасения от уголовной ответственности. Пенсионерка собрала все свои сбережения, завернув их в халат, и приготовила к передаче.