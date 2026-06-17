Казахстанец нес деньги для брата и угодил в неприятности

Аналогичный случай был зафиксирован ранее. Женщина, прибывшая с передачей для своего отца, содержащегося под стражей, также пыталась пронести денежные средства в размере 10 100 тенге. Нарушение было выявлено сотрудниками учреждения с помощью рентгеновского оборудования, установленного на контрольно-пропускном пункте. Денежные средства были изъяты.