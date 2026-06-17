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Казахстанец нес деньги для брата и угодил в неприятности

В Кызылорде сотрудники учреждения № 68 нашли деньги при проверке передачи, предназначенной для осужденного, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

Мужчина, прибывший для передачи продуктов и личных вещей своему брату, попытался скрытно пронести денежные средства. В ходе досмотра в правом кармане спортивной одежды были обнаружены и изъяты деньги в сумме 30 тыс. тенге. По данному факту в отношении гражданина собраны административные материалы.

Аналогичный случай был зафиксирован ранее. Женщина, прибывшая с передачей для своего отца, содержащегося под стражей, также пыталась пронести денежные средства в размере 10 100 тенге. Нарушение было выявлено сотрудниками учреждения с помощью рентгеновского оборудования, установленного на контрольно-пропускном пункте. Денежные средства были изъяты.

Собранные в отношении женщины материалы направлены в городской административный суд для принятия процессуального решения.