Казахстанец нес деньги для брата и угодил в неприятности

Мужчина, прибывший для передачи продуктов и личных вещей своему брату, попытался скрытно пронести денежные средства. В ходе досмотра в правом кармане спортивной одежды были обнаружены и изъяты деньги в сумме 30 тыс. тенге. По данному факту в отношении гражданина собраны административные материалы.
Аналогичный случай был зафиксирован ранее. Женщина, прибывшая с передачей для своего отца, содержащегося под стражей, также пыталась пронести денежные средства в размере 10 100 тенге. Нарушение было выявлено сотрудниками учреждения с помощью рентгеновского оборудования, установленного на контрольно-пропускном пункте. Денежные средства были изъяты.
Собранные в отношении женщины материалы направлены в городской административный суд для принятия процессуального решения.