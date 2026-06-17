Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский стал фигурантом дела о взятке

По данным издания, бывший глава региона получил 34 миллиона рублей через посредников от Геннадия Вильшенко, который на тот момент владел крупной дорожно-строительной компанией АО «Южуралмост». Взамен Дубровский оказывал компании покровительство при распределении госконтрактов и проведении аукционов на ремонт дорог в регионе.