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Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский стал фигурантом дела о взятке

Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело о получении взятки и растрате бюджетных средств. Сумма взятки составила 34 миллиона рублей, которые экс-чиновник получил через посредников от владельца дорожной компании.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, бывший глава региона получил 34 миллиона рублей через посредников от Геннадия Вильшенко, который на тот момент владел крупной дорожно-строительной компанией АО «Южуралмост». Взамен Дубровский оказывал компании покровительство при распределении госконтрактов и проведении аукционов на ремонт дорог в регионе.

Также экс-губернатор и бизнесмен проходят по делу о растрате бюджетных средств, выделенных на ремонт областных дорог.

Борис Дубровский руководил Челябинской областью с 2014 по 2019 год, а до этого занимал пост генерального директора Магнитогорского металлургического комбината.