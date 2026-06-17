В Волжском группа подростков и юношей нападала на прохожих

Но это оказалось не единственным эпизодом. Следователи выяснили, что трое фигурантов причастны к еще одному преступлению, которое произошло в июне. Ночью они напали на молодого человека, избили его и забрали наличные. Кроме того, злоумышленники получили доступ к его мобильному телефону и банковскому приложению, откуда перевели часть денег на свой счет. Общая сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.