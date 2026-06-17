Суд освободил от ответственности нижегородского «живодера в шинели»

Советский районный суд Нижнего Новгорода 15 июня 2026 года принял решение по резонансному делу о жестоком обращении с животными. В отношении местного жителя суд постановил применить принудительную меру медицинского характера. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Мужчине вменялось общественно опасное деяние, квалифицированное по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ. Речь идёт о жестоком обращении с животными, совершённом в отношении нескольких особей и повлёкшем их увечья и гибель. По данным суда, противоправные действия совершались в двух жилых помещениях и привели к смерти примерно 30 собак и кошек.
Ключевым обстоятельством дела стало заключение судебно‑медицинской экспертизы: на момент совершения деяний мужчина был невменяем. С учётом этого суд освободил его от уголовной ответственности по статье 245 УК РФ и назначил принудительное лечение. Процесс проходил в закрытом режиме.
На данный момент постановление суда ещё не вступило в законную силу.
Напомним, что зоозащитники обнаружили в доме живодера баночки останки животных. Также в квартире нашли около 50 едва живых котят и кошек.