Суд освободил от ответственности нижегородского «живодера в шинели»

Мужчине вменялось общественно опасное деяние, квалифицированное по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ. Речь идёт о жестоком обращении с животными, совершённом в отношении нескольких особей и повлёкшем их увечья и гибель. По данным суда, противоправные действия совершались в двух жилых помещениях и привели к смерти примерно 30 собак и кошек.