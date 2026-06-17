Наркобизнес ушел в крипту: МВД проверяет 20 тысяч кошельков

Наркобизнес все глубже уходит в цифровое подполье. Вместо уличных закладчиков — криптокошельки, вместо наличных — электронные переводы, вместо тайников — интернет-магазины.
МВД Казахстана заявило о масштабной операции против финансовой и цифровой инфраструктуры наркоторговли, передает DKNews.kz.
Удар по деньгам.
Одним из главных направлений работы силовиков стало перекрытие денежных потоков, через которые функционируют наркосети.
Совместно с Национальным банком были выявлены и заблокированы подозрительные финансовые операции.
По данным МВД:
приостановлены транзакции на сумму более 107 миллионов тенге; заблокированы около 125 тысяч иностранных платежных карт; начата проверка информации по 20 тысячам криптокошельков.
Фактически речь идет о попытке лишить наркобизнес его главного ресурса — денег.
Интернет под контролем.
Сегодня значительная часть торговли наркотиками переместилась в онлайн.
Для поиска клиентов преступники используют сайты, мессенджеры и различные цифровые площадки.
Через систему «Кибернадзор» правоохранительные органы направили на блокировку почти 12 тысяч интернет-ресурсов, которые использовались для рекламы и продажи запрещенных веществ.
Лаборатории продолжают работать.
Несмотря на усиление контроля, синтетические наркотики остаются одной из самых серьезных угроз.
Именно этот сегмент сейчас считается самым прибыльным для преступных группировок.
За первые пять месяцев 2026 года правоохранители ликвидировали:
12 лабораторий по производству синтетических наркотиков; 42 фитолаборатории.
Кроме того, из незаконного оборота изъято:
466 килограммов синтетических наркотиков; более 11 тонн прекурсоров, используемых для их изготовления.
Тысячи преступлений за пять месяцев.
Всего с начала года МВД пресекло более трех тысяч уголовных наркоправонарушений.
Из них около 1,5 тысячи квалифицированы как наркопреступления.
Также ликвидированы шесть организованных преступных групп, включая одну транснациональную.
Это говорит о том, что наркобизнес все чаще выходит за пределы одной страны и использует международные каналы для своей деятельности.
Почему внимание приковано к синтетике.
Эксперты отмечают, что синтетические наркотики становятся главным вызовом для правоохранительных органов во многих странах мира.
Причина проста: их легче производить, проще перевозить и сложнее отслеживать.
Именно поэтому государство делает ставку не только на задержание распространителей, но и на уничтожение лабораторий, финансовых схем и цифровых площадок.
Работа идет и в школах.
Параллельно власти усиливают профилактику среди молодежи.
С начала года в школах и вузах проведено более 6,5 тысячи антинаркотических мероприятий.
Также опубликовано свыше 8 тысяч информационных материалов, посвященных профилактике наркозависимости.
Что говорят в МВД.
«Совместно с Национальным банком приняты меры по пресечению финансовых операций, связанных с наркобизнесом. Приостановлены подозрительные транзакции на сумму свыше 107 миллионов тенге, заблокированы около 125 тысяч иностранных платежных карт, проводится проверка данных по 20 тысячам криптокошельков».
Как отметил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов, работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков будет продолжена.
«Комплексная работа по борьбе с наркопреступностью будет продолжена в целях укрепления общественной безопасности, защиты здоровья граждан и сохранения будущего подрастающего поколения».
Наркобизнес становится все более технологичным, уходя в криптовалюты, онлайн-платежи и цифровые платформы. В ответ государство расширяет инструменты борьбы — от блокировки сайтов и банковских карт до проверки тысяч криптокошельков. Судя по последним данным МВД, главный фронт борьбы с наркотрафиком сегодня проходит не только на улицах, но и в цифровом пространстве.