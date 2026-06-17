Под Волгоградом раскрыта банда с подростками, нападавшими на прохожих

Кроме того, часть участников ОПГ причастна еще к одному нападению, совершенному в июне. Поздно ночью злоумышленники напали на молодого человека, избили и ограбили его, а также, получив доступ к его банковскому приложению, незаконно перевели средства на свой счет. Общий ущерб пострадавшему составил 35 тысяч рублей.