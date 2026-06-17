Под Волгоградом раскрыта банда с подростками, нападавшими на прохожих

В городе Волжский Волгоградской области группа молодых людей подозревается в нападении на прохожих. Об этом сообщили в СУ СКР России по региону.
Отмечается, что в отношении пяти сообщников, среди которых есть трое несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по статьям «Разбойное нападение» и «Грабеж».
По данным следствия, в мае текущего года фигуранты в одном из микрорайонов города Волжского окружили мужчину, расклеивавшего объявления, и потребовали от него деньги. Опасаясь за свою жизнь, он выполнил их требования.
Кроме того, часть участников ОПГ причастна еще к одному нападению, совершенному в июне. Поздно ночью злоумышленники напали на молодого человека, избили и ограбили его, а также, получив доступ к его банковскому приложению, незаконно перевели средства на свой счет. Общий ущерб пострадавшему составил 35 тысяч рублей.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.