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Под Волгоградом раскрыта банда с подростками, нападавшими на прохожих

В городе Волжский Волгоградской области группа молодых людей подозревается в нападении на прохожих. Об этом сообщили в СУ СКР России по региону.

В городе Волжский Волгоградской области группа молодых людей подозревается в нападении на прохожих. Об этом сообщили в СУ СКР России по региону.

Отмечается, что в отношении пяти сообщников, среди которых есть трое несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по статьям «Разбойное нападение» и «Грабеж».

По данным следствия, в мае текущего года фигуранты в одном из микрорайонов города Волжского окружили мужчину, расклеивавшего объявления, и потребовали от него деньги. Опасаясь за свою жизнь, он выполнил их требования.

Кроме того, часть участников ОПГ причастна еще к одному нападению, совершенному в июне. Поздно ночью злоумышленники напали на молодого человека, избили и ограбили его, а также, получив доступ к его банковскому приложению, незаконно перевели средства на свой счет. Общий ущерб пострадавшему составил 35 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.