В Ростове задержали подозреваемого в краже на полмиллиона рублей

Предварительно, похититель повредил замок двери со стороны водительского места, залез в салон и забрал магнитолу, динамиками, сабвуфер, прибор ночного видения, дальномер, метеостанцию и тепловизор. Однако продать чужое имущество он не успел, все изъяли и скоро вернут владельцу.