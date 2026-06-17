В Ростове задержали подозреваемого в краже на полмиллиона рублей

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в краже из автомобиля на полмиллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Сначала в полицию обратился 42-летний мужчина. Житель города Гуково сообщил о краже и попросил поймать преступника. В итоге довольно быстро задержали 27-летнего приезжего из Краснодарского края.
Предварительно, похититель повредил замок двери со стороны водительского места, залез в салон и забрал магнитолу, динамиками, сабвуфер, прибор ночного видения, дальномер, метеостанцию и тепловизор. Однако продать чужое имущество он не успел, все изъяли и скоро вернут владельцу.
В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража» (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ), мужчина находится под подпиской о невыезде.
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