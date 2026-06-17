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В микрорайоне Космодемьянского легковушка на скорости влетела в гараж, погибла девушка-водитель

Трагическое ДТП случилось на улице Магнитогорская.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде в микрорайоне Космодемьянского 17 июня легковушка на скорости влетела в гараж, погибла девушка-водитель. О ДТП, которое произошло около 3 ночи на улице Магнитогорская, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

За рулем Baic находилась 23-летняя девушка. Она вылетела с дороги, пролетела через бордюр и врезалась в гараж.

Автомобилистка скончалась на месте до приезда скорой помощи.

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