В микрорайоне Космодемьянского легковушка на скорости влетела в гараж, погибла девушка-водитель

В Калининграде в микрорайоне Космодемьянского 17 июня легковушка на скорости влетела в гараж, погибла девушка-водитель. О ДТП, которое произошло около 3 ночи на улице Магнитогорская, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
За рулем Baic находилась 23-летняя девушка. Она вылетела с дороги, пролетела через бордюр и врезалась в гараж.
Автомобилистка скончалась на месте до приезда скорой помощи.
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