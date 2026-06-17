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Информация о задержке зарплаты и отпускных на челябинском заводе заинтересовала прокуратуру

Прокуратура в Челябинске проверит ЧМК после жалоб заводчан на задержку зарплаты.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Металлургического района города организовала проверку на Челябинском металлургическом комбинате. Информация об этом появилась сегодня, 17 июня, в официальных соцсетях надзорного ведомства. Поводом стали публикации в СМИ о задержках зарплаты.

— Прокуратурой района будет дана оценка законности действиям (бездействия) работодателя в части своевременной выплаты заработной платы, отпускных, а также окончательного расчета уволившимся.

Сотрудники ведомства проверят, нарушены ли трудовые права заводчан. Если факты задержек подтвердятся, будут приняты меры. Ранее в СМИ сообщалось о том, что работники не получили обещанное жалованье до 15 июня, а на предприятии им объяснили ситуацию техническим сбоем.