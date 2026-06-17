Информация о задержке зарплаты и отпускных на челябинском заводе заинтересовала прокуратуру

Сотрудники ведомства проверят, нарушены ли трудовые права заводчан. Если факты задержек подтвердятся, будут приняты меры. Ранее в СМИ сообщалось о том, что работники не получили обещанное жалованье до 15 июня, а на предприятии им объяснили ситуацию техническим сбоем.