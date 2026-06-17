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В Башкирии бывший директор УК предстанет перед судом за гибель рабочего

Трагедия произошла в Мелеузе.

Источник: Freepik

В Башкирии бывший директор УК предстанет перед судом за гибель рабочего. Трагедия произошла в Мелеузе.

Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора управляющей организации. Он обвиняется по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека).

Установлено, что зимой этого года при выполнении высотных работ по очистке крыши многоквартирного дома в Мелеузе от снега и наледи погиб рабочий. Сотрудник компании оказался зажат в корзине люльки автогидроподъемника и скончался от полученных травм. Нарушение правил охраны труда и непроведение инструктажей по технике безопасности с сотрудником при допуске к работам стали причиной происшествия.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело направлено в Мелеузовский районный суд.