В Башкирии бывший директор УК предстанет перед судом за гибель рабочего

Установлено, что зимой этого года при выполнении высотных работ по очистке крыши многоквартирного дома в Мелеузе от снега и наледи погиб рабочий. Сотрудник компании оказался зажат в корзине люльки автогидроподъемника и скончался от полученных травм. Нарушение правил охраны труда и непроведение инструктажей по технике безопасности с сотрудником при допуске к работам стали причиной происшествия.