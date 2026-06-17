В Волжском СК вычислил компанию школьников после разбоя на улицах города

— В мае 2026 года подозреваемые находясь в одном из микрорайонов города Волжского, обратили внимание на мужчину, расклеивавшего объявления. Молодые люди, окружив потерпевшего, потребовали показать содержимое его сумки и передать им денежные средства. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина выполнил их требования, — сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.