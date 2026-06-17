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В США отчитались об ударе по судну наркокартеля в Тихом океане

Авиация США нанесла удар по судну в восточной части Тихого океана. Как сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM), разведка утверждала, что корабль перевозил наркотики.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Оперативная группа нанесла удар по судну, которое эксплуатировалось террористической организацией. По данным разведки, оно направлялось по известному маршруту наркотрафика на востоке Тихого океана. В ходе операции один наркотеррорист был убит, двое выжили», — уточняется в заявлении.

Сразу после атаки командование SOUTHCOM связалось с Береговой охраной США и запросило запуск поисково-спасательной операции для выживших.

С сентября прошлого года американские военные провели 64 атаки на суда, которые подозревали в перевозке наркотиков. Операции разворачивались в Карибском море и восточной части Тихого океана. Как сообщает разведка США, на этих кораблях якобы находились запрещенные вещества. В ходе ударов погибли 208 человек.

При этом, как и в большинстве аналогичных случаев, военные США не обнародовали прямых доказательств, подтверждающих, что судно действительно везло наркотики. На кадрах, которые командование выложило в соцсеть X, видно, как снаряд поражает небольшое плавсредство, после чего оно вспыхивает.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в «вооруженном конфликте» с латиноамериканскими картелями. Он оправдывал такие атаки как вынужденную меру, чтобы перекрыть каналы поставок наркотиков в США и предотвратить смертельные передозировки среди американцев. Однако власти так и не предоставили свидетельств ликвидации именно «наркотеррористов».

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