В США отчитались об ударе по судну наркокартеля в Тихом океане

При этом, как и в большинстве аналогичных случаев, военные США не обнародовали прямых доказательств, подтверждающих, что судно действительно везло наркотики. На кадрах, которые командование выложило в соцсеть X, видно, как снаряд поражает небольшое плавсредство, после чего оно вспыхивает.