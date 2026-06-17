Иностранец с фальшивым паспортом задержан в аэропорту Минска

По данным ведомства, 13 июня в Национальном аэропорту Минск пограничный наряд выявил у одного из мужчин признаки подделки документа. Иностранец с заграничным российским паспортом намеревался попасть на рейс в Баку.
Специальная проверка документов подтвердила полную подделку документа.
«Нарушитель находится в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома», — уточнили в пресс-службе.
За попытку незаконного пересечения границы фигуранту грозит штраф до 100 базовых величин. Помимо того, за использование поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность, так что мужчине может грозить до двух лет ограничения свободы.