Девушка выпрыгнула из окна во время пожара и погибла в Павлодаре

Как рассказали в ДЧС Павлодарской области, ЧП произошло 12 июня. В 03:55 на пульт службы 101 поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по улице Баян батыра. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что в квартире происходит горение домашних вещей, мебели и оконной рамы на площади 20 кв. м. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар удалось локализовать в 04:16 и полностью ликвидировать в 04:22. В ходе проведения спасательных работ сотрудники ДЧС с использованием трехколенной лестницы спасли с третьего этажа двух человек, в том числе одного ребенка, предотвратив возможные тяжелые последствия. «В результате происшествия двое взрослых были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Также пострадала девушка 2003 года рождения, которая до прибытия пожарных подразделений, пытаясь самостоятельно спастись, выпрыгнула из окна второго этажа», — сообщили в пресс-службе ведомства. В управлении здравоохранения региона пояснили, что пациентка 2003 года рождения была доставлена в Павлодарскую городскую больницу № 3 12 июня 2026 года в 04:25. «Несмотря на проведенные медицинские мероприятия, в 05:50 была констатирована биологическая смерть. Для установления точной причины смерти тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу», — рассказали в ведомстве.