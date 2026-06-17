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Туристов с палатками оштрафовали в Анапе

В Анапской пересыпи нашли нарушителей с палатками.

Источник: администрация Анапы

Туристов с палатками оштрафовали в Анапе. Инспекторский рейд провели в природном парке «Анапская пересыпь».

Специалисты четыре дня патрулировали особо охраняемую природную территорию. Всего составлено 75 протоколов об административных правонарушениях. Каждый из них предусматривает штраф до 4 тысяч рублей.

Треть нарушений связана с установкой палаток и кемпингов на участках Витязевской и Бугазской кос. На территориях находятся растения, которые своими корнями удерживают пересыпь от разрушения. В том числе здесь произрастают краснокнижные виды, например, синеголовник приморский, горчица морская, колосняк черноморский и другие.

«Обустройство туристических стоянок в этих местах наносит урон хрупким экосистемам песчаных кос», — сказали в мэрии Анапы.