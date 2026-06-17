Туристов с палатками оштрафовали в Анапе

Треть нарушений связана с установкой палаток и кемпингов на участках Витязевской и Бугазской кос. На территориях находятся растения, которые своими корнями удерживают пересыпь от разрушения. В том числе здесь произрастают краснокнижные виды, например, синеголовник приморский, горчица морская, колосняк черноморский и другие.