Туристов с палатками оштрафовали в Анапе. Инспекторский рейд провели в природном парке «Анапская пересыпь».
Специалисты четыре дня патрулировали особо охраняемую природную территорию. Всего составлено 75 протоколов об административных правонарушениях. Каждый из них предусматривает штраф до 4 тысяч рублей.
Треть нарушений связана с установкой палаток и кемпингов на участках Витязевской и Бугазской кос. На территориях находятся растения, которые своими корнями удерживают пересыпь от разрушения. В том числе здесь произрастают краснокнижные виды, например, синеголовник приморский, горчица морская, колосняк черноморский и другие.
«Обустройство туристических стоянок в этих местах наносит урон хрупким экосистемам песчаных кос», — сказали в мэрии Анапы.