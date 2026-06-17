МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за военкоров

В России зафиксирована новая схема обмана, где мошенники выдают себя за военных корреспондентов. Злоумышленники в соцсетях и мессенджерах предлагают родственникам участников СВО помощь с выплатами и поиском близких. В МВД призвали сохранять бдительность и перепроверять информацию через официальные каналы.