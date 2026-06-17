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МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за военкоров

В России зафиксирована новая схема обмана, где мошенники выдают себя за военных корреспондентов. Злоумышленники в соцсетях и мессенджерах предлагают родственникам участников СВО помощь с выплатами и поиском близких. В МВД призвали сохранять бдительность и перепроверять информацию через официальные каналы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В России зафиксирована новая схема обмана: злоумышленники начали выдавать себя за военных корреспондентов, чтобы войти в доверие к родственникам участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В соцсетях и мессенджерах они предлагают родственникам помощь с оформлением выплат, наград или поиском близких.

В МВД подчеркнули, что мошенники цинично используют уязвимое психологическое состояние людей и их сильные эмоции, чтобы похитить их денежные средства.

«В любой ситуации рекомендуем сохранять бдительность. Любую подобную информацию необходимо перепроверять через официальные каналы связи соответствующих ведомств и организаций», — призвали в ведомстве.