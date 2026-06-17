МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за военкоров

В России зафиксирована новая схема обмана: злоумышленники начали выдавать себя за военных корреспондентов, чтобы войти в доверие к родственникам участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
В соцсетях и мессенджерах они предлагают родственникам помощь с оформлением выплат, наград или поиском близких.
В МВД подчеркнули, что мошенники цинично используют уязвимое психологическое состояние людей и их сильные эмоции, чтобы похитить их денежные средства.
«В любой ситуации рекомендуем сохранять бдительность. Любую подобную информацию необходимо перепроверять через официальные каналы связи соответствующих ведомств и организаций», — призвали в ведомстве.