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Полицейские оперативно нашли похищенный питбайк нижегородца

Угонщиком оказался подросток из Дзержинска.

Полиция Нижнего Новгорода задержала подозреваемого в угоне спортивного мотоцикла, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

О хищении питбайка стоимостью 90 тысяч рублей сообщил 18-летний студент из Нижнего Новгорода, решивший его продать. Потенциальный покупатель, приехавший к дому студента на проспекте Ленина, попросил прокатиться на мотоцикле под предлогом проверки его исправности и скрылся.

Через три дня похищенный транспорт нашли в Дзержинске. Там же был задержан и сам злоумышленник: им оказался ранее не судимый 16-летний местный житель, учащийся городского колледжа. Он признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело, с юного угонщика взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что почти два миллиона рублей вернули жительнице Большемурашкинского округа после вмешательства прокуратуры.