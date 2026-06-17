Полицейские оперативно нашли похищенный питбайк нижегородца

Полиция Нижнего Новгорода задержала подозреваемого в угоне спортивного мотоцикла, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
О хищении питбайка стоимостью 90 тысяч рублей сообщил 18-летний студент из Нижнего Новгорода, решивший его продать. Потенциальный покупатель, приехавший к дому студента на проспекте Ленина, попросил прокатиться на мотоцикле под предлогом проверки его исправности и скрылся.
Через три дня похищенный транспорт нашли в Дзержинске. Там же был задержан и сам злоумышленник: им оказался ранее не судимый 16-летний местный житель, учащийся городского колледжа. Он признался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело, с юного угонщика взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, что почти два миллиона рублей вернули жительнице Большемурашкинского округа после вмешательства прокуратуры.