Майнер из Светлогорска использовал сразу более 500 чужих компьютеров

Оперативники установили, что 35-летний мужчина модифицировал скрытый вирус-майнер — «криптоджекер». Специальный код он вшивал в бесплатные торрент-раздачи.
По информации МВД, пользователи не замечали, как после скачивания на их компьютерах запускалась программа, которая использовала центральный процессор для добычи криптовалюты. При этом сильно замедлялась работа компьютера, и его перезагрузка не решала проблему.
Злоумышленник каждый месяц зарабатывал таким образом около тысячи рублей.
«Незаконный доход хакера составлял около тысячи рублей ежемесячно», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на момент задержания «криптоджекер» одновременно эксплуатировал более 500 чужих компьютеров, в том числе в соседних странах.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают потерпевших за все время незаконной деятельности фигуранта.