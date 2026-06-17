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Майнер из Светлогорска использовал сразу более 500 чужих компьютеров

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Сотрудники по противодействию киберпреступности Гродненщины совместно со следователями выявили жителя Светлогорска, зарабатывавшего на использовании вредоносного софта в течение нескольких лет, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

Оперативники установили, что 35-летний мужчина модифицировал скрытый вирус-майнер — «криптоджекер». Специальный код он вшивал в бесплатные торрент-раздачи.

По информации МВД, пользователи не замечали, как после скачивания на их компьютерах запускалась программа, которая использовала центральный процессор для добычи криптовалюты. При этом сильно замедлялась работа компьютера, и его перезагрузка не решала проблему.

Злоумышленник каждый месяц зарабатывал таким образом около тысячи рублей.

«Незаконный доход хакера составлял около тысячи рублей ежемесячно», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на момент задержания «криптоджекер» одновременно эксплуатировал более 500 чужих компьютеров, в том числе в соседних странах.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают потерпевших за все время незаконной деятельности фигуранта.