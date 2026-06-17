Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом пожар в частном доме унёс жизни двоих жильцов

17 июня в Палласовском районе Волгограда произошёл крупный пожар. В посёлке Заволжский под утро.

17 июня в Палласовском районе Волгограда произошёл крупный пожар. В посёлке Заволжский под утро вспыхнул частный жилой дом. Очевидцы вызвали пожарных, однако пламя в считанные минуты охватило деревянный дом.

— В 04:10 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В п. Заволжский горел деревянный дом на площади 60 кв. метров. Подразделения 63-й ПСЧ ликвидировали горение в 04:40, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, несмотря на все усилия спасателей не удалось избежать жертв. Во время разбора пепелища обнаружены тела двоих жильцов. Их личности в настоящее время устанавливаются. Также специалисты пытаются выяснить и причину возгорания деревянного дома.

Фото из архива ИА «Высота 102».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше