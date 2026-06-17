В Ростове шею девочки насквозь пробила 14-сантиметровая ветка

Девочка пострадала после падения с гаража. Она была в сознании, когда ее привезли в больницу. Требовалась срочная операция. Врачи быстро взяли анализы и провели обследование. К счастью, ветка не задела крупные сосуды и нервы шеи, но прошла буквально в миллиметрах от жизненно важных точек.