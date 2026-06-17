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В Ростове шею девочки насквозь пробила 14-сантиметровая ветка

Ростовские медики спасли девочку с веткой в шее, теперь ребенок на реабилитации.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону спасли девочку, шею которой насквозь пробила 14-сантиметровая ветка. О происшествии рассказали в Детской областной больнице.

Девочка пострадала после падения с гаража. Она была в сознании, когда ее привезли в больницу. Требовалась срочная операция. Врачи быстро взяли анализы и провели обследование. К счастью, ветка не задела крупные сосуды и нервы шеи, но прошла буквально в миллиметрах от жизненно важных точек.

— Чудо спасло ребенка от повреждений щитовидной железы, трахеи, пищевода. Ранение любого из этих органов могло привести к тяжелым последствиям, — рассказали в Детской областной больнице.

Операцию провели Антон Штарев и Алексей Романеев, помогал анестезиолог Вячеслав Васильев. Врачи удалили ветку без новых повреждений. Так как операцию провели сразу после происшествия, воспаления не было и заживление прошло без осложнений. Через восемь дней убрали дренажи.

Операция стала вторым днем рождения для девочки. Впереди юную ростовчанку ждет реабилитация: физиолечение, консервативная терапия, минимизирующая развитие рубца.

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