В Сибири грабитель с топором и пистолетом похитил золото на 8,5 млн рублей

В июле 2025 года он ворвался в ювелирный магазин в Киселевске, угрожал продавцу пистолетом, разбил витрину топором и забрал около 160 золотых изделий на сумму более 8,5 миллионов рублей. Для маскировки был одет как инкассатор и скрылся на машине без учёта со сменёнными номерами.