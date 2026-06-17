В Сибири грабитель с топором и пистолетом похитил золото на 8,5 млн рублей

Прокуратура Киселевска утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего жителя Прокопьевска. Мужчину обвиняют в разбое, подделке госномеров и незаконном хранении оружия. Об этом сообщают VSE42.RU.
По данным ГУ МВД России по Кемеровской области, в июне 2023 года мужчина нашёл переделанный газовый пистолет на месте снесённого дома и хранил его для преступления.
В июле 2025 года он ворвался в ювелирный магазин в Киселевске, угрожал продавцу пистолетом, разбил витрину топором и забрал около 160 золотых изделий на сумму более 8,5 миллионов рублей. Для маскировки был одет как инкассатор и скрылся на машине без учёта со сменёнными номерами.
Полиция по горячим следам установила маршрут и задержала его по дороге в Новосибирск. В салоне нашли пластиковую канистру с похищенными украшениями — почти 1,5 килограмма золота. Пистолет он закопал в лесу, топор выбросил в водоём.
Уголовное дело направлено в Киселевский городской суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.