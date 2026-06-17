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В Ростове в мусорном баке нашли тело новорождённого ребёнка

Пугающую находку обнаружили жители Северного жилого массива.

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела младенца в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным ведомства, 16 июня 2026 года в мусорном баке возле многоквартирного жилого дома было найдено тело новорождённого ребенка без признаков насильственной смерти.

Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое в отношении малолетнего). Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, установливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на улице Орбитальной в Северном жилом массиве донской столице обнаружено тело новорождённого в мусорном баке. По словам очевидцев, на месте работали сотрудники полиции.