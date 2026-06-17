В Курской области при атаке БПЛА на АЗС погиб один человек

«Сегодня вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Обояни. По предварительной информации, три человека пострадали, один из них погиб на месте», — написал он на платформе «Макс».
Кроме того, как уточнил глава региона, беспилотник противника атаковал автомобиль в Беловском районе, в результате чего пострадал водитель.
В ответ на атаки Вооруженных сил Украины российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.