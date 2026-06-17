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В Курской области при атаке БПЛА на АЗС погиб один человек

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по автозаправочной станции в регионе погиб мирный житель.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Обояни. По предварительной информации, три человека пострадали, один из них погиб на месте», — написал он на платформе «Макс».

Кроме того, как уточнил глава региона, беспилотник противника атаковал автомобиль в Беловском районе, в результате чего пострадал водитель.

В ответ на атаки Вооруженных сил Украины российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

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