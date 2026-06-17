Воронежского подростка осудили на 7 лет за подготовку теракта по заданию украинских спецслужб

Как установило следствие, в мае 2025 года подросток вступил в переписку с кураторами из украинских спецслужб. Он согласился за денежное вознаграждение совершить теракт, планируя взорвать автомобиль военнослужащего. Преступление не было доведено до конца благодаря оперативной работе правоохранителей.