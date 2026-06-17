Организатор джипинга в Сочи, из-за которого пострадали туристы, пойдет под суд

ДТП на пересеченной местности произошло в августе прошлого года. Как установило следствие, организатор бизнеса «нанял» 22-летнего водителя, который не имел достаточного опыт вождения. К тому же автомобиль «УАЗ Патриот», на котором осуществлялись экскурсии, имел конструктивные изменения, не позволявшие его эксплуатировать.