Организатор джипинга в Сочи, из-за которого пострадали туристы, пойдет под суд

Уголовное дело в отношении двух фигурантов — организатора экскурсий и водителя — возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Помимо этого водителя будут судить по статье УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
ДТП на пересеченной местности произошло в августе прошлого года. Как установило следствие, организатор бизнеса «нанял» 22-летнего водителя, который не имел достаточного опыт вождения. К тому же автомобиль «УАЗ Патриот», на котором осуществлялись экскурсии, имел конструктивные изменения, не позволявшие его эксплуатировать.
Стоимость поездки в горы была установлена в размере 1,8 тысячи рублей с пассажира.
«Утром 17 августа водитель автомобиля во время движения по пересеченной местности в районе села Красная Воля Сочи не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — уточнили в пресс-службе.
В результате ДТП семь пассажиров получили различные травмы, здоровью двух из них был причинен тяжкий вред.
Обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.