Житель Биробиджана получил 23 года колонии за госизмену и подготовку теракта

В Хабаровске вынесли приговор жителю Биробиджана за государственную измену и подготовку террористического акта в интересах Украины. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Суд установил, что осенью 2024 года мужчина, освободившийся из мест лишения свободы, начал переписку с представителем террористической организации и согласился за денежное вознаграждение выполнять задания в интересах Украины.
Он изучил инструкции по созданию зажигательных смесей, купил все необходимое, испытал одну из них в заброшенном доме в Биробиджане и оборудовал тайник с готовой смесью. Злоумышленник также выбрал место для совершения преступления и продумал пути отхода.
«За выполнение заданий мужчина получил денежные средства в сумме более 50 тысяч рублей». — подчеркнули в ведомстве.
Завершить начатое он не успел — его задержали сотрудники УФСБ России по ЕАО.
1-й Восточный окружной военный суд признал вину мужчины по четырем статьям УК РФ и приговорил его к 23 годам лишения свободы. Первые семь лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии особого режима.
Сотовые телефоны злоумышленника и полученное вознаграждение конфискованы и обращены в доход государства. Приговор в законную силу еще не вступил.