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В Ростове-на-Дону в мусорном баке обнаружено тело младенца

Следователи в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Следователи в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Отмечается, что сигнал о происшествии в следственный отдел по Ворошиловскому району поступил 16 июня. Тело ребенка без следов насильственной смерти было обнаружено в мусорном баке вблизи жилого многоквартирного дома.

В настоящее время следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются причастные лица.

Как уточнили в прокуратуре региона, ЧП произошло на улице Орбитальной. Ведомство организовало проверку обстоятельств гибели младенца, а также взяло на контроль ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела.