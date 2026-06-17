Водители автобусов продолжают нарушать ПДД в Екатеринбурге

— Проскакивают на скорости на желтый прямо в центре города в районе Цирка, постоянно наблюдаю такие инциденты. На Крауля на светофоре у школы № 74 тоже самое — увеличивают скорость, чтобы проскочить на желтый сигнал светофора, — рассказывает жительница ВИЗа в беседе с «КП-Екатеринбург».