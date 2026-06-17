Умершего новорожденного ребенка нашли в Ростове, возбуждено уголовное дело

Умершего новорожденного ребенка нашли в мусорном баке в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Возбуждено уголовное дело, сообщает 17 июня пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
По информации следователей, малыша без признаков насильственной смерти нашли вчера, 16 июня. Мусорная площадка находится вблизи жилого многоквартирного дома.
— Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие, выясняются обстоятельства произошедшего. Расследование поставлено на контроль в следственном управлении, — прокомментировали в СК.
Также проверку проводят сотрудники прокуратуры.
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