СК возбудил дело после обнаружения тела младенца в Ростове-на-Дону

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.
Накануне в мусорном баке у жилого дома нашли тело младенца. По предварительным данным, следов насилия на нем нет.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», — сообщили в региональном ведомстве через официальный канал в мессенджере MAX.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены руководством областного следственного управления СК на контроль.