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СК возбудил дело после обнаружения тела младенца в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в мусорном контейнере у жилого дома обнаружили тело новорожденного ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Накануне в мусорном баке у жилого дома нашли тело младенца. По предварительным данным, следов насилия на нем нет.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», — сообщили в региональном ведомстве через официальный канал в мессенджере MAX.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены руководством областного следственного управления СК на контроль.

СК