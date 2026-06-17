Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иск от ФНС и Минстроя: долги экс-депутата челябинской гордумы выросли почти на миллиард рублей после суда

Суд добавил экс-депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову долг в 929 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Налоговая служба предъявила новые требования бывшему депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову. Речь идет о сумме более 929 миллионов рублей. Этот иск в Арбитражный суд подала Межрайонная ИФНС России No4 по Республике Башкортостан. Долг признали обоснованным и внесли в список требований третьей очереди.

Помимо налоговой, с экс-депутата взыскивают деньги и другие структуры. Министерство строительства Челябинской области требует 253 миллиона рублей. Сам Олег Иванов сейчас находится в СИЗО. Ранее он получил 3,5 года колонии за преднамеренное банкротство. Теперь он ждет приговора по новому делу — об уклонении от уплаты налогов, подделке документов и незаконных платежах.