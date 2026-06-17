Водитель «Мерседеса» стрелял по банкам у дома возле Московского вокзала

Водитель «Мерседеса» забыл, что он находится не на полигоне и открыл стрельбу прямо в центре Петербурга. Неспокойно было во дворе дома № 8 на Гончарной улице — всего в 100 метрах от Московского вокзала. Прохожий вызвал на место полицию, и буйного мужчину оперативно скрутили. Оказалось, он был пьян, но вместо похода домой решил «потренироваться» в меткости.