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Водитель «Мерседеса» стрелял по банкам у дома возле Московского вокзала

37-летнего мужчину задержали, он был пьян.

Источник: Комсомольская правда

Водитель «Мерседеса» забыл, что он находится не на полигоне и открыл стрельбу прямо в центре Петербурга. Неспокойно было во дворе дома № 8 на Гончарной улице — всего в 100 метрах от Московского вокзала. Прохожий вызвал на место полицию, и буйного мужчину оперативно скрутили. Оказалось, он был пьян, но вместо похода домой решил «потренироваться» в меткости.

— Стрелявшим оказался 37-летний безработный мужчина. Его задержал наряд спецполка Главка. Он стрелял из травматического пистолета по пивным банкам, сам при этом сидел в салоне своего Mercedes-Benz. Мужчину доставили в отделение полиции, в отношении него составили административный протокол по первой части ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Травмат у хулигана изъяли. Кроме того, ему грозит уголовное дело.