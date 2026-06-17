Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура начала проверку после смерти новорожденного в Ростове

Прокуратура: умершего новорожденного нашли на Орбитальной в Ростове, ведется проверка.

Источник: Комсомольская правда

По факту смерти новорожденного в Ростове-на-Дону начали проверку. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

— Организована проверка, выясняются обстоятельства гибели новорожденного. Установлено, что тело ребенка было обнаружено вблизи жилых домов на улице Орбитальной, — рассказали в ведомстве.

Прокуратура контролирует ход следствия. Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.