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1685 преступлений прошлых лет раскрыли в Казахстане за пять месяцев 2026 года

Глава МВД отчитался главе государства о проделанной работе.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 17 июн — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова.

Глава ведомства доложил президенту, что по итогам пяти месяцев 2026 года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 9% по сравнению с тем же периодом 2025-го.

Также за это время раскрыто 1685 преступлений прошлых лет. Разысканы 574 преступника, скрывавшихся от органов правосудия, в том числе 89 — за рубежом.

Кроме этого, Саденов сообщил Токаеву о результатах работы по противодействию киберпреступности, наркопреступности, организованной преступности и экстремизму.

В ответ президент дал ряд поручений по практической реализации принципа «Закон и порядок», обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране, передает Акорда.