1685 преступлений прошлых лет раскрыли в Казахстане за пять месяцев 2026 года

АСТАНА, 17 июн — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова.
Глава ведомства доложил президенту, что по итогам пяти месяцев 2026 года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 9% по сравнению с тем же периодом 2025-го.
Также за это время раскрыто 1685 преступлений прошлых лет. Разысканы 574 преступника, скрывавшихся от органов правосудия, в том числе 89 — за рубежом.
Кроме этого, Саденов сообщил Токаеву о результатах работы по противодействию киберпреступности, наркопреступности, организованной преступности и экстремизму.
В ответ президент дал ряд поручений по практической реализации принципа «Закон и порядок», обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране, передает Акорда.