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СМИ: в Петербурге задержали крупного бизнесмена Илью Трабера

Сотрудники ФСБ задержали известного бизнесмена Илью Трабера и проводят обыски в принадлежащей ему недвижимости. Предприниматель начал деятельность еще в конце 1980-х годов и сегодня владеет крупной инфраструктурно-портовой группой.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге задержан известный предприниматель Илья Трабер, в принадлежащей ему недвижимости проходят обыски. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, оперативные мероприятия проводят сотрудники Центрального аппарата ФСБ России.

Илья Трабер — один из наиболее влиятельных бизнесменов Северо-Запада, начавший свою деятельность еще в конце 1980-х годов. На сегодняшний день его бизнес представляет собой крупную инфраструктурно-портовую группу. В нее входят морские терминалы, логистические и сервисные компании, земельные активы на Балтике, а также смежные проекты в нефтегазовом и транспортном секторах.

Главным проектом Трабера в последние годы является строительство Приморского универсально-перегрузочного комплекса (УПК), который должен стать одним из крупнейших новых портовых узлов в России.