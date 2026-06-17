СМИ: в Петербурге задержали крупного бизнесмена Илью Трабера

В Санкт-Петербурге задержан известный предприниматель Илья Трабер, в принадлежащей ему недвижимости проходят обыски. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, оперативные мероприятия проводят сотрудники Центрального аппарата ФСБ России.
Илья Трабер — один из наиболее влиятельных бизнесменов Северо-Запада, начавший свою деятельность еще в конце 1980-х годов. На сегодняшний день его бизнес представляет собой крупную инфраструктурно-портовую группу. В нее входят морские терминалы, логистические и сервисные компании, земельные активы на Балтике, а также смежные проекты в нефтегазовом и транспортном секторах.
Главным проектом Трабера в последние годы является строительство Приморского универсально-перегрузочного комплекса (УПК), который должен стать одним из крупнейших новых портовых узлов в России.