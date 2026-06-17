СМИ: в Петербурге задержали крупного бизнесмена Илью Трабера

Илья Трабер — один из наиболее влиятельных бизнесменов Северо-Запада, начавший свою деятельность еще в конце 1980-х годов. На сегодняшний день его бизнес представляет собой крупную инфраструктурно-портовую группу. В нее входят морские терминалы, логистические и сервисные компании, земельные активы на Балтике, а также смежные проекты в нефтегазовом и транспортном секторах.