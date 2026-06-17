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В Волгограде жители Кировского района выберут кандидата в облдуму взамен Короткова

В Волгоградской области избирком объявил о довыборах в региональный парламент. 20 сентября жителям Кировского.

В Волгоградской области избирком объявил о довыборах в региональный парламент. 20 сентября жителям Кировского района Волгограда предстоит проголосовать за претендентов на кресло депутата, освободившегося после коррупционного скандала с Станиславом Коротковым.

— Принято решение о назначении дополнительных выборов депутата Волгоградской областной Думы по Кировскому одномандатному избирательному округу № 18. Выборы назначены на 20 сентября 2026 года, — сообщили в пресс-службе ИКВО.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в рамках расследования налоговых преступлений в отношении связанных с депутатом компаний вскрылось, что, несмотря на действующий запрет, он фактически руководил организациями. В конце 2025 года прокуратура потребовала лишить Короткова депутатского мандата, однако коллеги решили позволить ему добровольно сложить полномочия, сохранив все льготы и привилегии. Впоследствии надзорное ведомство через суд обязало дума задним числом изменить формулировки увольнения на коррупционную статью.

Кроме того, изучая бухгалтерию экс-депутата, прокуратура установила, что он владеет 65 объектами недвижимости в Москве, Красногорске, Татарстане, Волгограде, Волжском и даже в Калмыкии. В их числе элитные квартиры и коммерческая недвижимость, а также бизнес-центр ID Tower. Стоимость только последнего объекта оценивается в несколько млрд рублей. На собственность бывшего парламентария наложен арест. Прокуратура требует от Станислава Короткова заплатить в бюджет 164,8 млн рублей, которые он незаконно заработал во время действия депутатского мандата.

Фото из архива ИА «Высота 102».