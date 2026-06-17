В Волгограде жители Кировского района выберут кандидата в облдуму взамен Короткова

Кроме того, изучая бухгалтерию экс-депутата, прокуратура установила, что он владеет 65 объектами недвижимости в Москве, Красногорске, Татарстане, Волгограде, Волжском и даже в Калмыкии. В их числе элитные квартиры и коммерческая недвижимость, а также бизнес-центр ID Tower. Стоимость только последнего объекта оценивается в несколько млрд рублей. На собственность бывшего парламентария наложен арест. Прокуратура требует от Станислава Короткова заплатить в бюджет 164,8 млн рублей, которые он незаконно заработал во время действия депутатского мандата.