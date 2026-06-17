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В Сочи задержали женщину за публикацию видео работы военных

Полиция Сочи провела проверку по факту публикации видео работы военных.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи задержали женщину за публикацию видео работы военных. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

В соцсетях обнаружена видеопубликация, на которой зафиксированы действия военнослужащих. Как выяснилось, автор записи — 45-летняя уроженка Челябинской области. Полицейские нашли женщину и доставили в отдел полиции.

«Увидела машину военнослужащих и сняла на видео, которое потом выложила в соцсетях в целях хайпа. Никаких умыслов не имела. То, что видео будет доступно третьим лицам, не знала и не предполагала», — ответила на вопросы полицейских женщина.

Полиция Сочи провела проверку.

«Материалы дела для дальнейшего разбирательства переданы в уполномоченный орган», — сообщили в региональном управлении МВД.