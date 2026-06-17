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Стали известны подробности аварийной посадки самолета под Волгоградом

Стали известны подробности жесткой посадки сверхлегкого самолета в Волгоградской области. В результате ЧП пилот и пассажирка получили травмы.

Источник: "Российская газета"

Стали известны подробности жесткой посадки сверхлегкого самолета в Волгоградской области. В результате ЧП пилот и пассажирка получили травмы.

Инцидент произошел 13 июня. При обработке сельскохозяйственных полей летательный аппарат совершил аварийную посадку и сел на брюхо вблизи хутора Алешкин Волгоградской области. От удара о землю воздушное судно скапотировало и частично разрушилось.

В ходе доследственной проверки оказалось, что в кабине самолета находилась 12-летняя девочка, которую пилот взял на борт по просьбе ее отца. В результате инцидента летчик и ребенок с травмами были госпитализированы.

Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, по факту ЧП возбуждено уголовное дело — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».