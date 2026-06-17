В Херсонской области отразили массированную атаку БПЛА ВСУ на мосты

Российские военнослужащие отразили массированную атаку украинских беспилотников на мосты в Херсонской области, уничтожив 18 ударных дронов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По словам главы области, попытка нанести удар была предпринята ночью 17 июня.
«Наши военные отбили массированную атаку беспилотников противника на мосты в Херсонской области. Благодаря слаженной работе подразделений противовоздушной обороны и мобильных огневых групп уничтожено 18 ударных БПЛА ВСУ», — написал Сальдо в своем официальном канале в мессенджере MAX.
Губернатор также выразил благодарность российским военнослужащим за профессиональную и самоотверженную боевую работу по защите инфраструктуры региона.