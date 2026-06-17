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В Херсонской области отразили массированную атаку БПЛА ВСУ на мосты

В Херсонской области отражена массированная атака БПЛА ВСУ на мосты. Благодаря слаженной работе подразделений противовоздушной обороны и мобильных групп уничтожено 18 ударных дронов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские военнослужащие отразили массированную атаку украинских беспилотников на мосты в Херсонской области, уничтожив 18 ударных дронов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам главы области, попытка нанести удар была предпринята ночью 17 июня.

«Наши военные отбили массированную атаку беспилотников противника на мосты в Херсонской области. Благодаря слаженной работе подразделений противовоздушной обороны и мобильных огневых групп уничтожено 18 ударных БПЛА ВСУ», — написал Сальдо в своем официальном канале в мессенджере MAX.

Губернатор также выразил благодарность российским военнослужащим за профессиональную и самоотверженную боевую работу по защите инфраструктуры региона.

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