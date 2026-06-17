В Прикамье мошенники выманивают данные участников СВО

Напомним, ЦУР предупреждал пермяков о фейковой рассылке с приглашениями на «видеовстречу» с губернатором, а правительство региона опровергало фейк о приостановке продажи валюты. Сайт писал, как выпускников обманывают с покупкой ответов ЕГЭ.