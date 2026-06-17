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В Прикамье мошенники выманивают данные участников СВО

Злоумышленники действуют под видом сотрудников военкомата.

Данные участников СВО мошенники выманивают под видом сотрудников военкомата, сообщает ЦУР Пермского края.

Центр управления регионом предупредил о новой схеме мошенничества, зафиксированной в Пермском крае.

«Родственникам участников СВО звонят якобы из военкомата и сообщают, что администрация города будет устанавливать мемориал погибшим бойцам. Просят принести в военкомат фотографии, награды и банковские реквизиты», — уточнили в прикамском ЦУР.

Звонки поступали жителям Березников. В администрации города опровергли информацию об установке мемориала. В ЦУР призвали жителей региона быть бдительными и перепроверять информацию в официальных источниках.

Напомним, ЦУР предупреждал пермяков о фейковой рассылке с приглашениями на «видеовстречу» с губернатором, а правительство региона опровергало фейк о приостановке продажи валюты. Сайт писал, как выпускников обманывают с покупкой ответов ЕГЭ.