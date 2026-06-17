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Девять вульгарных писем отправил судье недовольный пенсионер в Красноярске

Неуважение к суду инкриминируют красноярскому пенсионеру, который в эпистолярном жанре неоднократно оскорбил служительницу Фемиды.

Источник: Российская газета

Неуважение к суду инкриминируют красноярскому пенсионеру, который в эпистолярном жанре неоднократно оскорбил служительницу Фемиды.

Следователи предъявили обвинение в оскорблении судьи 66-летнему жителю столицы Красноярского края, проинформировали в региональном главке СК.

По данным правоохранителей, в мае суд удовлетворил исковые требования ресурсоснабжающей организации к горожанину — его обязали выплатить долг за коммунальные услуги.

Мужчина не согласился с решением судьи и начал отправлять ей на официальную электронную почту послания. Всего поступило девять писем, содержавших критику личности «в бранной и вульгарной форме», уточнили в Следственном комитете.

Сотрудники ведомства собирают доказательства по делу. Пенсионеру предстоит новая встреча с судьей.