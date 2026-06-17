Жительница Красноярска отделалась «условкой» за незаконное удержание ребенка

В Красноярске вынесли приговор местной жительнице, которая насильно связала 10-летнюю девочку — ее заподозрили в краже самоката. Как пишет «Запад24» со ссылкой на прокуратуру края, женщину судили по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего».
Все произошло во дворе жилого дома на улице Копылова еще летом 2025 года. Тогда в полицию поступило сообщение о том, что школьница якобы украла технику у 13-летнего сына горожанки. После этого мать нашла предполагаемую обидчицу и связала ей руки, чтобы удержать до приезда сотрудников.
Позже полицейские выяснили, что девочка увидела оставленный без присмотра самокат. На вопрос, чей он, находившийся рядом мальчик ответил: «Ничей». В итоге школьница уехала на самокате во двор своего дома, оставила его там и вернулась к игре.
Через несколько часов мальчик вернулся домой и рассказал матери уже другую версию событий, а именно, что самокат у него украли. 42-летняя женщина решила не ждать полицию и отправилась на поиски предполагаемой похитительницы.
Горожанка схватила «обидчицу» за руки, отвела к скамейке и связала запястья за спиной тканевой сумкой. После этого ее сын признался, что выдумал историю про кражу.
Женщина получила три с половиной года условного лишения свободы с испытательным сроком в два года. Вину она не признала.