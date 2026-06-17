Жительница Красноярска отделалась «условкой» за незаконное удержание ребенка

Все произошло во дворе жилого дома на улице Копылова еще летом 2025 года. Тогда в полицию поступило сообщение о том, что школьница якобы украла технику у 13-летнего сына горожанки. После этого мать нашла предполагаемую обидчицу и связала ей руки, чтобы удержать до приезда сотрудников.