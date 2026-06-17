В Самарской области заключённый пытался устроить бунт в колонии

В Волжском районном суде слушали дело гражданина М., обвиняемого в дезорганизации исправительного учреждения. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Самарской области.
В январе 2026 года М., отбывая наказание в колонии, пытался заставить других заключённых перестать соблюдать режим — призывал бойкотировать внутренний распорядок, угрожая физической расправой в случае отказа повиноваться ему.
На него завели уголовное дело по статье УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Приговором суда Самарской области назначено наказание — два года лишения свободы. После частичного присоединения не отбытой части наказания по предыдущему приговору окончательное наказание составило восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.