В Самарской области заключённый пытался устроить бунт в колонии

На него завели уголовное дело по статье УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Приговором суда Самарской области назначено наказание — два года лишения свободы. После частичного присоединения не отбытой части наказания по предыдущему приговору окончательное наказание составило восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.