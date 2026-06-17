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Очередное подростковое убийство раскрыли в Приморье

Очередное убийство подростком сверстницы было совершено в Приморье — теперь в селе Углекаменск под Партизанском, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на краевое управление Следственного комитета.

Источник: ДЕЙТА

Подросток 2011 года рождения совершил преступление в состоянии опьянения «на почве личных неприязненных отношений». Разозлившись на девушку 2010 года рождения, он задушил её руками, смерть наступила в результате механической асфиксии.

Парень уже дал показания на месте преступления. 16 июня 2026 года Партизанский городской суд избрал в отношении юноши меру пресечения в виде ареста на два месяца. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Школьник уже достиг возраста привлечения к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления. Тело девушки было найдено 11 июля на территории гаражного кооператива по улице Советской.

Юноша ввел своих знакомых в заблуждение, рассказав, что якобы нашёл девушку без сознания — видимых травм на теле школьницы не было. Однако судебно-медицинская экспертиза выявила криминальную причину смерти.

Подросток признался в содеянном и дал показания на месте преступления. Расследование продолжается, юноша водворён в следственный изолятор на два месяца.

Ранее мёртвую 12-летнюю девочку нашли на чердаке дома в посёлке Врангель. Убийце тоже 12 лет, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза в рамках расследования уголовного дела об убийстве малолетней. Показания на месте преступления от мальчика тоже получены.