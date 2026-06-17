Очередное подростковое убийство раскрыли в Приморье

Ранее мёртвую 12-летнюю девочку нашли на чердаке дома в посёлке Врангель. Убийце тоже 12 лет, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза в рамках расследования уголовного дела об убийстве малолетней. Показания на месте преступления от мальчика тоже получены.