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В Красноярском крае стеллажи с металлоизделиями упали на рабочего

В селе Краснотуранск при проведении разгрузочных работ обрушился стеллаж с металлоизделиями.

Источник: Комсомольская правда

17 июня в селе Краснотуранск во время разгрузочных работ обрушился стеллаж с металлоизделиями. Спасатели Красноярского края уточнили, что все произошло в местном строительном магазине.

Один из сотрудников торговой точки оказался заблокирован под завалом. На место происшествия выехали оперативные службы.

Оказалось, что 29-летнему мужчине зажало ногу. Специалисты с помощью гидравлического инструмента вызволили из-под завала рабочего, а затем передали его медицинским работникам.

Ранее мы писали, что в Красноярске вынесли приговор местной жительнице, которая насильно связала 10-летнюю девочку — ее заподозрили в краже самоката.