В Красноярском крае стеллажи с металлоизделиями упали на рабочего

17 июня в селе Краснотуранск во время разгрузочных работ обрушился стеллаж с металлоизделиями. Спасатели Красноярского края уточнили, что все произошло в местном строительном магазине.
Один из сотрудников торговой точки оказался заблокирован под завалом. На место происшествия выехали оперативные службы.
Оказалось, что 29-летнему мужчине зажало ногу. Специалисты с помощью гидравлического инструмента вызволили из-под завала рабочего, а затем передали его медицинским работникам.
Ранее мы писали, что в Красноярске вынесли приговор местной жительнице, которая насильно связала 10-летнюю девочку — ее заподозрили в краже самоката.